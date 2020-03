SCHNEIDER ELECTRIC : suspension des objectifs 2020

(AOF) - Schneider Electric annonce qu'il suspend ses objectifs 2020 publiés le 20 février dernier en raison de la crise du Covid-19. Le groupe ajoute qu'il est trop tôt pour déterminer l'ensemble des impacts sur les résultats et qu'il travaille sur l'analyse des scénarios potentiels émanant de cette crise et des actions et impacts qui en découlent pour le constructeur électrique. La société indique qu'elle partagera une mise à jour au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

" Le monde est aujourd'hui confronté à une accélération de la crise, et à des réactions et des mesures très différentes, changeant de jour en jour, dans les pays où nous opérons. Alors que la force du virus semble quitter certains pays, d'autres ne font qu'entrer dans la crise. Les technologies de Schneider Electric sont omniprésentes et essentielles dans plusieurs applications critiques permettant aux hôpitaux, aux centres de données, au traitement de l'eau, à l'approvisionnement en énergie, aux transports et aux infrastructures critiques de fonctionner. Dans chaque pays, nos organisations s'adaptent au jour le jour et déploient des plans pour s'assurer que tous ces équipements continuent de fonctionner ", a déclaré Jean-Pascal Tricoire, son président directeur général.

