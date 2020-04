Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric : succès d'une émission obligataire Cercle Finance • 09/04/2020 à 10:01









(CercleFinance.com) - Le groupe Schneider Electric annonce ce jeudi avoir lancé une émission obligataire EMTN (Euro Medium Term Note) de 500 millions d'euros à 7 ans, avec un taux fixe de 1,00% pour le coupon. 'Cette transaction, qui a été largement sursouscrite, permet au Groupe d'émettre une obligation à des conditions qui restent favorables dans l'environnement difficile actuel. Avec cette obligation, le Groupe améliore sa trésorerie et augmente le profil de maturité de sa dette', commente Schneider.

Valeurs associées SCHNEIDER EL Euronext Paris -2.38%