Schneider Electric: soutenu par des propos de broker

(CercleFinance.com) - Schneider Electric gagne 2% et surperforme donc la tendance à Paris, soutenu par des propos favorables d'UBS qui reste à 'achat' avec un objectif de cours porté de 207 à 250 euros sur le titre du spécialiste de la gestion de l'énergie et des automatismes.



Dans le résumé de sa note, le broker met en avant 'un taux de croissance annuel moyen du BPA à deux chiffres, soutenu par des moteurs de croissance séculaires et une expansion des marges', et estime que 'les objectifs de marge pour 2024 semblent prudents'.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +2.27%