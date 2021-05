Schneider Electric : série de mesures pour la biodiversité

(CercleFinance.com) - A la veille de la Journée internationale de la biodiversité, Schneider Electric annonce une série de mesures en faveur de la biodiversité.

L'entreprise promet ainsi de (1) mesurer et publier régulièrement son impact sur la biodiversité, (2) atteindre le zéro perte de biodiversité dans ses activités directes d'ici 2030, (3) développer des solutions et des technologies qui contribuent à la préservation de la biodiversité, (4) collaborer avec ses fournisseurs pour éliminer l'utilisation de plastiques à usage unique dans les emballages, utiliser du carton recyclé et les aider à réduire de manière radicale leurs émissions de CO2, (5) s'associer à des ONG et à des fonds d'investissement et encourager les collaborateurs et partenaires à participer à des initiatives locales.

En janvier, Schneider Electric avait été désignée ' entreprise la plus durable au monde ' par Corporate Knights.