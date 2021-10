Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric : se mobilise pour la décarbonation information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 17:02









(CercleFinance.com) - À l'occasion de l'Innovation Summit World Tour 2021, Schneider Electrica appelé à la prise de mesures urgentes en faveur de la décarbonation. La société a plaidé pour une forte accélération de la réduction des émissions de carbone pour atteindre l'objectif de 'zéro émission nette' de 2050. L'idée défendue par Schneider Electric est d'agir '3à5 fois plus rapidement' et 'diviser par deux les émissions au cours de la décennie actuelle', grâce à l'électricité intelligente et durable et l'automatisation de nouvelle génération. Dans cette optique, Schneider fait savoir qu'il va étendre ses services de conseil pour permettre des progrès pertinents en matière de développement durable.

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +0.16%