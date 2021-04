Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric : relèvement des prévisions pour 2021 Cercle Finance • 27/04/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Schneider Electric indique relever ses prévisions pour l'année 2021, anticipant désormais une croissance organique de l'EBITA ajusté comprise entre +14 et +20%, avec une marge d'EBITA ajusté entre environ 16,7 et 17,1%. Cette performance découlerait d'une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre +8 et +11% et d'une hausse organique de sa marge d'EBITA ajusté comprise entre +90 et +130 points de base. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 s'élève à 6,53 milliards d'euros, soit une progression de +11,9% en publié et une hausse organique de +13,5%, soutenue par ses deux activités gestion de l'énergie (+13,7%) et automatismes industriels (+12,9%).

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris 0.00%