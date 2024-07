Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider Electric: relèvement d'objectif pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 09:17









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Schneider Electric indique relever légèrement son objectif 2024 pour viser désormais une croissance organique de son EBITA ajusté entre 9 et 13%, sur la base d'une hypothèse de marge maintenant entre environ 18,1 et 18,3%.



Sur son premier semestre, le groupe industriel a engrangé un résultat net ajusté (part du groupe) en hausse de 10% à 2,24 milliards d'euros, avec une marge d'EBITA ajusté de 18,6%, en progression organique de 100 points de base.



Son chiffre d'affaires semestriel s'est établi à 18,2 milliards d'euros, en croissance organique de 6%. Sur le seul deuxième trimestre, la croissance organique a atteint +7%, dont +10% en gestion de l'énergie mais -4% en automatismes industriels.





SCHNEIDER ELECTRIC