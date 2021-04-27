Schneider Electric relève son objectif 2021, affiche un CA en hausse de 13,5% au T1
Reuters•27/04/2021 à 07:37
27 avril (Reuters) - SCHNEIDER ELECTRIC SE SCHN.PA : * CA AU T1 S'ÉLÈVE À 6,53 MLDS D'EUROS, UNE HAUSSE ORGANIQUE DE +13,5% ET +11,9% EN CROISSANCE PUBLIÉE * OBJECTIF 2021 RELEVÉ: CROISSANCE ORGANIQUE DE L'EBITA AJUSTÉ 2021 ENTRE +14% ET +20% * OBJECTIF 2021 RELEVÉ: CROISSANCE ORGANIQUE DU CA ENTRE +8% ET +11% * OBJECTIF 2021 RELEVÉ: HAUSSE ORGANIQUE DE MARGE D'EBITA AJUSTÉ ENTRE +90 ET +130 POINTS DE BASE * LES INCERTITUDES DEMEURENT EN 2021, DUES NOTAMMENT À LA RÉCENTE HAUSSE DES CONTAMINATIONS COVID-19 DANS PLUSIEURS PAYS, ET AUX PRESSIONS POTENTIELLES SUR LES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT DANS LE MONDE * LA CHINE AFFICHE AU T1 UNE FORTE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES PARTANT D'UNE BASE DE COMPARAISON FAIBLE LIÉE AU T1 2020 * A SIGNÉ UN ACCORD POUR LA CESSION DE L'ACTIVITÉ DE CABLE SUPPORT AU GROUPE STORSKOGEN * PROGRAMME CESSIONS: GROUPE A RÉALISÉ L'ÉQUIVALENT D'UN MONTANT CUMULÉ DE 0,7 MLD D'EUROS DE CA Texte original : https://bit.ly/3dRAni7 Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA (Gdansk Newsroom)
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