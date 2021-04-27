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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Schneider Electric relève son objectif 2021, affiche un CA en hausse de 13,5% au T1
Reuters27/04/2021 à 07:37

    27 avril (Reuters) - SCHNEIDER ELECTRIC SE  SCHN.PA :
    * CA AU T1 S'ÉLÈVE À 6,53 MLDS D'EUROS, UNE HAUSSE ORGANIQUE
DE
+13,5% ET +11,9% EN CROISSANCE PUBLIÉE
    * OBJECTIF 2021 RELEVÉ: CROISSANCE ORGANIQUE DE L'EBITA
AJUSTÉ
2021 ENTRE +14% ET +20%
    * OBJECTIF 2021 RELEVÉ: CROISSANCE ORGANIQUE DU CA ENTRE +8%
ET
+11%
    * OBJECTIF 2021 RELEVÉ: HAUSSE ORGANIQUE DE MARGE D'EBITA
AJUSTÉ
ENTRE +90 ET +130 POINTS DE BASE
    * LES INCERTITUDES DEMEURENT EN 2021, DUES NOTAMMENT À LA
RÉCENTE
HAUSSE DES CONTAMINATIONS COVID-19 DANS PLUSIEURS PAYS, ET AUX
PRESSIONS POTENTIELLES SUR LES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT DANS
LE MONDE
    * LA CHINE AFFICHE AU T1 UNE FORTE CROISSANCE À DEUX
CHIFFRES
PARTANT D'UNE BASE DE COMPARAISON FAIBLE LIÉE AU T1 2020
    * A SIGNÉ UN ACCORD POUR LA CESSION DE L'ACTIVITÉ DE CABLE
SUPPORT
AU GROUPE STORSKOGEN
    * PROGRAMME CESSIONS: GROUPE A RÉALISÉ L'ÉQUIVALENT D'UN
MONTANT
CUMULÉ DE 0,7 MLD D'EUROS DE CA

Texte original : https://bit.ly/3dRAni7
Pour plus de détails, cliquez sur  SCHN.PA 

 (Gdansk Newsroom)

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