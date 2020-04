Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric : recul de 7,4% du CA trimestriel Cercle Finance • 23/04/2020 à 09:40









(CercleFinance.com) - Schneider Electric publie un chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 de 5.830 millions d'euros, soit une baisse organique de 6,4% et un recul de 7,6% en croissance publiée, 'largement impacté par l'épidémie de Covid-19 en Chine, comme attendu'. Il fait part de baisses organiques de 6% en gestion de l'énergie et de 7% en automatismes industriels, mais de signes de reprise en Chine à la fin du trimestre et d'une 'plus forte résilience grâce à la priorité donnée au digital, aux logiciels et aux services'. Revendiquant une 'solidité de la situation financière et de son bilan', le groupe indique que sa politique en matière d'allocation du capital demeure inchangée dans le contexte de la crise actuelle. Ses objectifs 2020 seront mis à jour en fonction de la situation.

Valeurs associées SCHNEIDER ELEC. Euronext Paris +0.46%