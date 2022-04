Schneider Electric quitte la Russie et confirme ses objectifs 2022

(Crédits photo : Adobe Stock - )

(AOF) - Le chiffre d'affaires de Schneider Electric au premier trimestre 2022 a atteint 7,566 milliard d'euros, en hausse organique de 9,8 % et en progression de +15,9 % en croissance publiée. Les Produits (60 % de l'activité au premier trimestre) sont en progression organique de 13 %, marquée par une croissance à deux chiffres des deux activités, Gestion de l'énergie et Automatismes industriels. Les Systèmes (22 % des revenus) réalisent une croissance organique de 3 %.

Les Logiciels & Services (18 % du chiffre d'affaires) sont en croissance organique de 7 %.

S'agissant de la guerre en Ukraine, le PDG, Jean-Pascal Tricoire a déclaré : " Nous continuons à nous conformer aux sanctions applicables et progressons dans la mise en oeuvre d'un plan visant à transférer nos activités en Russie à l'équipe de direction locale ".

Schneider Electric réalise environ 2% de son chiffre d'affaires en Russie. Suite à la vente et à la réduction progressive de sa présence en Russie, il prévoit, d'une part, de déprécier jusqu'à 300 millions d'euros de valeur nette comptable et, d'autre part, de réaliser une reprise - sans incidence sur la trésorerie - de la réserve de conversion de devises associée à ces activités, actuellement estimée à 120 millions d'euros.

Avant d'ajouter : " En ce qui concerne la Covid-19, alors qu'une grande partie du monde s'est progressivement ouverte, accélérant nos perspectives de croissance globale, la Chine a décrété, depuis mars, des fermetures partielles ou totales dans plusieurs provinces. Le confinement en vigueur à Shanghai touche certaines de nos usines et centres de distribution, et la poursuite de cette situation en avril impactera notre chiffre d'affaires en Chine au deuxième trimestre ".

Enfin, le spécialiste des systèmes électriques et d'automation a confirmé ses objectifs annuels d'une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 7% et 9% et d'une marge d'EBITA ajusté entre 17,6% (+0,3pt) et 17,9% (+0,6pt). Le groupe reste déterminé à réaliser le programme de 1,5 milliard à 2 milliards d'euros de rachat d'actions d'ici à la fin de l'année.

