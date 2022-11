Schneider Electric: prône l'action collective avant la COP27 information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 15:31

(CercleFinance.com) - Schneider Electric lance aujourd'hui un appel afin d'accélérer les actions s'inscrivant dans l'objectif de zéro émission nette, grâce à une collaboration privé-public.



L'appel à l'action du Groupe intervient à l'approche de la COP27 (Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques), qui se tiendra du 6 au 18 novembre en Égypte et à laquelle participeront plusieurs cadres dirigeants de Schneider Electric.



' Ce dont nous avons besoin, c'est d'agir plus rapidement, sur tous les fronts et à tous les niveaux de l'entreprise, du gouvernement et de la société ; une approche systémique et collaborative qui englobe à la fois des initiatives mondiales globales et des actions locales sur le

terrain', souligne Gwenaëlle Avice-Huet, directrice générale de la Stratégie et du Développement Durable de Schneider Electric.



Lors de la COP27, les dirigeants de Schneider Electric participeront à une série de tables rondes et rencontreront des décideurs d'entreprises, de gouvernements et de la société civile, afin de les conseiller sur les solutions et approches parfois encore sous-évaluées qui peuvent aider à mettre en place les mesures urgentes de réduction des émissions de carbone.