Schneider Electric: partenariat renforcé avec GreenYellow information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 09:25

(CercleFinance.com) - Prolongeant leur partenariat dans le cadre de contrats de performance énergétique, Schneider Electric annonce s'associer à GreenYellow pour proposer des solutions de micro-réseaux tertiaires et industriels reposant sur le modèle EaaS (Energy as a Service).



Les deux groupes fourniront ainsi les panneaux photovoltaïques, le système de stockage d'énergie sur batterie, la distribution électrique, les commandes du système complet, et assureront l'entretien régulier du micro-réseau.



GreenYellow sera chargé d'exploiter le système de micro-réseau que Schneider optimisera grâce aux données opérationnelles. Ces solutions ne nécessitent aucun investissement initial et réduisent les coûts énergétiques tout en améliorant la résilience et la durabilité.



Ce service sera immédiatement disponible en France, en Espagne, au Portugal et en Europe de l'Est. D'autres pays suivront prochainement, comme l'Allemagne, ainsi que certaines régions du Benelux et des pays scandinaves.