Schneider Electric : partenariat entre Aveva et Schlumberger

(CercleFinance.com) - Schlumberger et Aveva, filiale de Schneider Electric spécialisée dans les logiciels industriels, annoncent un accord pour intégrer des solutions numériques de pointe IA et cloud de façon à aider les opérateurs à optimiser la production pétrolière et gazière. Les deux partenaires expliquent qu'ils 'travailleront ensemble pour rationaliser comment les opérateurs énergétiques acquièrent, traitent et actionnent des données de terrain pour une efficacité et une performance améliorées du site de forage'.

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -1.19%