Schneider Electric: partenariat avec IN-CORE Systèmes

(CercleFinance.com) - SchneiderElectric etAVEVA - présenté comme le 'leader mondial des logiciels industriels et acteur de la transformation numérique et de la durabilité' -,ont annoncé aujourd'hui un partenariat avecIN-CORESystèmespour améliorer l'efficacité de la production de batteries de véhicules électriques (VE).



L'offre commune permettra de relier les paramètres au niveau des électrodes aux performances de cellules finales et fournir aux clients une vision complète des données pour améliorer les processus.



Alors que le marché des VE continue de connaîtreune croissance exponentielle, la productionde batteriesest soumise à une pression accrue pour améliorer la qualité, l'efficacité et les résultats commerciaux et financiers, souligne Schneider Electric.



Ces dernières années, dans la production de batteries de VE, jusqu'à 20% des matériaux ont été mis au rebut et l'énergie a été utilisée de façon inefficace avec47kWh nécessaires pour produire 1kWhd'une cellule de batterie de VE.







