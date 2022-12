Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric: objectif -10% de consommation d'énergie information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 12:26









(CercleFinance.com) - Schneider Electric a annoncé mardi qu'il s'était fixé comme objectif de réduire sa consommation d'énergie en France d'au moins 10% sur deux ans par rapport à 2019.



Le fabricant de matériel électrique dit viser un minimum de 6% de réduction pour ce qui concerne sa consommation d'électricité et de gaz grâce à son programme d'efficacité énergétique.



Le groupe table par ailleurs sur 4% au moins de réduction de sa consommation sous l'effet du plan de sobriété énergétique intégrant des mesures nationales et des mesures locales adaptées à chaque site.



Schneider compte, en parallèle, accélérer son programme d'autoconsommation et d'électrification des usages à travers la mise en service de capacités solaires photovoltaïques sur site et la décarbonation d'usages (suppression processus gaz).



La consommation totale d'énergie de Schneider Electric en France a atteint 196 GWh l'an dernier, dont 140 GWh d'électricité et 56 GWh de gaz.





