Schneider Electric: notification de griefs par l'AC information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce avoir reçu lundi, une notification de griefs de la part de l'Autorité de la concurrence (AC) prétendant que l'autonomie tarifaire de certains distributeurs aurait été limitée, ce qui est contraire aux règles de concurrence.



Le groupe de solutions numériques d'énergie et d'automatisations déclare qu'il 'conteste fermement les allégations de la notification des griefs et soumettra sa réponse à l'Autorité de la concurrence en temps utile'.



'Cette notification des griefs constitue la première étape d'une procédure contradictoire et ne préjuge en rien de la décision finale qui sera prononcée de manière indépendante par le Collège de l'Autorité de la concurrence', poursuit-il.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris 0.00%