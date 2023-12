Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider Electric: nomination au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 07:42









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce que Philippe Knoche rejoindra son conseil d'administration en tant que censeur avec l'intention de proposer sa nomination en tant qu'administrateur lors de l'assemblée générale 2024.



Il aura la qualité d'administrateur indépendant et rejoindra le comité d'audit et des risques. Il apportera au conseil son expertise du secteur de l'énergie et des technologies ainsi que son expérience des transformations tant au niveau stratégique qu'opérationnel.



Philippe Knoche, de double nationalité française et allemande, basé à Paris, a été directeur général d'Orano de 2015 à 2023. Il a récemment rejoint Thales en tant que directeur général opérations et performance en octobre dernier.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +1.38%