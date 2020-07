Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric met en garde contre une deuxième vague de confinements Reuters • 29/07/2020 à 07:30









PARIS, 29 juillet (Reuters) - Le fabricant français de matériel électrique Schneider Electric SCHN.PA a revu à la baisse mercredi son chiffre d'affaires et la marge de son bénéfice d'exploitation pour 2020, en raison de l'incertitude liée de la pandémie de coronavirus et d'une éventuelle seconde vague de mesures de confinement. Le groupe, qui fournit des produits allant des chargeurs électriques pour voiture aux systèmes domotiques, s'attend désormais à une baisse organique de 7 à 10% de son chiffre d'affaires et à une réduction de la marge du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (EBITA) de 14,5-15,0%. Schneider avait précédemment prévu une croissance organique du chiffre d'affaires et une marge de bénéfice plus élevée pour l'année, mais a abandonné ces prévisions en mars en raison de la pandémie. La société basée à Paris a également fait état de coûts de restructuration supplémentaires de 400 à 500 millions d'euros sur trois ans. Toutefois, le groupe a confirmé ses objectifs à moyen terme, dont l'augmentation de sa marge d'EBITA ajustée à 17% d'ici 2022. "Bien que certains marchés puissent être impactés, une grande partie de notre activité pour les années à venir sera bien orientée et verra potentiellement une accélération avec les mesures de relance du gouvernement", a déclaré Jean-Pascal Tricoire, directeur général. Les résultats de Schneider pour les six premiers mois ont baissé moins que prévu, battant les prévisions des analystes. L'EBITA ajusté de la firme parisienne est tombé à 1,58 milliard d'euros, soit une marge de 13,6%. Les analystes interrogés par Schneider Electric avaient estimé une marge de 11,6 % à partir d'un EBITA ajusté de 1,30 milliard d'euros. Le groupe a déclaré qu'il a été aidé par un fort rebondissement au deuxième trimestre en Chine ainsi que par la résilience de sa division de logiciels et de services. (Sarah Morland version française Kate Entringer, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées SCHNEIDER ELEC. Euronext Paris +3.23%