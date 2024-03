Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider Electric: levée de fonds réservée aux salariés information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce la mise en oeuvre d'une nouvelle augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre de ses plans d'épargne salariale, conformément à sa politique de développement de l'actionnariat salarié.



Cette levée de fonds couvrira 45 pays, dont la France, soit environ 90% des collaborateurs du groupe. La période de souscription devrait avoir lieu du 19 avril au 13 mai inclus et le règlement-livraison des actions devrait intervenir le 10 juillet.



'Cette opération permet de renforcer le sentiment d'appartenance des collaborateurs du groupe en leur offrant la possibilité d'être plus étroitement associés aux développements et performances futures de Schneider Electric', explique-t-il.





