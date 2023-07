Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric: les prévisions sur 2023 d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 17:13









(CercleFinance.com) - Estimant que 'la guidance 2023 implique des volumes très solides au second semestre', Oddo BHF remonte légèrement ses BPA 2023 et prévoit une croissance organique du CA de 12,1% cette année, ainsi qu'une marge d'EBITA ajusté de 17,9%.



'Le groupe devrait continuer de bénéficier de son excellent positionnement sur les thématiques d'électrification et d'efficacité énergétique qui soutiendront les volumes en 2023 et à moyen terme', affirme l'analyste en charge du dossier.



Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur Schneider Electric avec un objectif de cours relevé de 179 à 186 euros, après une publication au titre du premier semestre jugée 'solide' et une guidance 2023 revue en légère hausse.





