Schneider Electric: les actionnaires consultés sur le climat

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a annoncé mercredi qu'il avait offrir à ses actionnaires la possibilité de s'exprimer sur la stratégie climat du groupe à l'occasion de la prochaine assemblée générale prévue le 4 mai.



Le conseil d'administration dit inviter les actionnaires à soutenir la stratégie telle que présentée dans le document d'enregistrement universel 2022 qui a été déposé hier auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).



Pour mémoire, Schneider s'est engagé à atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050, ce qui implique de réduire son empreinte 2021 de 90 % en termes absolus d'ici 2050.



Le fabricant d'équipements électriques prévoit par ailleurs de neutraliser les émissions résiduelles grâce à des crédits d'absorption du carbone de haute qualité et durables.



En 2022, le groupe a réduit de 22% l'empreinte sur ses installations opérées (Scope 1 et Scope 2) et ses émissions indirectes (Scope 3) de près de 12% par rapport à 2021.





