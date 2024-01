Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider Electric: le titre recule, RBC dégrade son conseil information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 09:59









(CercleFinance.com) - Le titre Schneider Electric accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40 lundi matin à la Bourse de Paris, RBC s'inquiétant de la capacité du groupe à atteindre des objectifs jugés ambitieux.



A 9h45, l'action du spécialiste de la gestion de l'énergie et de l'automatisation industrielle perd 0,7% quand le CAC cède autour de 0,2%.



Les analystes de la banque canadienne ont dégradé leur conseil à 'sous-performance' contre 'performance en ligne' auparavant, avec un objectif de cours relevé à 165 euros contre 160 euros.



Ils expliquent se préoccuper de la capacité du groupe à atteindre son objectif de croissance organique annuelle moyenne de 7% à 10% établie pour la période 2023-2027, alors que celle-ci a jusqu'ici avoisiné 3,2% depuis 2007.



Si le groupe devait atteindre ses prévisions, poursuit RBC, cela se ferait à la faveur du dynamisme de son secteur, explique-t-il, une perspective déjà bien intégrée dans les cours selon lui puisque le titre Schneider se négocie sur la base d'une prime alors que celui de Siemens affiche une décote de 25%.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -0.58%