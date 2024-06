Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider Electric: le titre avance, Jefferies est optimiste information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 14:05









(CercleFinance.com) - L'action Schneider Electric signe mardi l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 à la faveur d'une note de Jefferies dans laquelle le broker souligne l'exposition du groupe au marché des centres de données.



Vers 13h50, l'action grimpait autour de 1%, après avoir pris jusqu'à 2,7% en tout début de séance, quand le CAC 40 avançait dans le même temps de 0,4%. L'indice STOXX 600 des valeurs industrielles en Europe gagnait 0,3%.



Dans une note consacrée au secteur de l'énergie pour les centres de données et l'IA, Jefferies indique avoir relevé sa recommandation sur Schneider à 'acheter'.



Le courtier met avant la forte exposition du fabricant d'équipements électriques au marché des centres de données, qui représente 19% de son chiffres d'affaires soit des ventes annuelles d'environ sept milliards d'euros (+14% de croissance moyenne annuelle depuis 2018).



'Le groupe couvre toutes les formes de centres de données, de ceux appartenant aux géants de l'Internet aux datacenters en colocation et couvre l'ensemble le cycle de vie des infrastructures', souligne-t-il.



Jefferies fait valoir que Schneider est également favorablement positionné afin de tirer parti d'une augmentation des investissements dans les réseaux électriques ('grid').



En Bourse, le titre Schneider progresse de près de 25% depuis le début de l'année, donnant une capitalisation boursière de 129,5 milliards d'euros.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 225.90 EUR Euronext Paris +1.26%