Schneider Electric : la digitalisation de Pernod Ricard

(CercleFinance.com) - Schneider Electric, spécialiste de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et des automatismes, accompagne Pernod Ricard dans la digitalisation de The Island, son nouveau bâtiment parisien. Pernod Ricard a en effet retenu la solution EcoStruxure Building Operation de Schneider Electric ainsi qu'une application mobile qui va ' mettre à la disposition de l'ensemble des utilisateurs de ce bâtiment un point d'entrée unique pour la multitude de services proposés '

Valeurs associées SCHNEIDER ELEC. Euronext Paris +0.05%