Schneider Electric : la collaboration avec Alfa Laval s'étend

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval a dévoilé mercredi un nouvel accord de collaboration avec Schneider Electric, à qui il a demandé de l'aider à améliorer son efficacité énergétique. Aux termes du partenariat, les deux sociétés auront recours à la numérisation et à l'analyse de données afin de pouvoir mesurer en temps réel la consommation énergétique des différents sites d'Alfa Laval. Cette base de travail permettra ensuite d'identifier et d'établir des programmes spécifiques d'efficacité énergétique, est-il expliqué dans le communiqué. Cet accord s'inscrit dans le cadre du prolongement d'une collaboration démarrée en 2019 qui visait à numériser les infrastructures énergétiques du groupe suédois, spécialisé dans la conception d'équipements de transfert de fluides et d'échanges thermiques. Pour mémoire, Alfa Laval vise la neutralité carbone tout au long de sa chaîne de valeur d'ici à 2030.

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -0.40%