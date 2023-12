Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider Electric: l'un des gagnants de 2023 sur le CAC40 information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 14:53









(CercleFinance.com) - Schneider Electric figure parmi les plus fortes hausses du CAC40 sur l'ensemble de 2023, signant un gain annuel de 40%, le titre du fournisseur d'équipements électriques basse et moyenne tension ayant notamment engrangé 8,3% le 9 novembre dernier.



Pour mémoire, le groupe avait alors dévoilé des objectifs 2023-27 supérieurs aux consensus, visant une croissance organique de son chiffre d'affaires entre 7 et 10% par an et une amélioration organique de sa marge d'Ebita ajusté de l'ordre de 50 points de base.



Ces objectifs avaient été salués par Deutsche Bank, pour qui 's'il devait être atteint, l'objectif de croissance ferait de Schneider l'une des entreprises les plus dynamiques d'Europe, avec la perspective d'une revalorisation boursière en vue'.





