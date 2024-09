Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider Electric: l'IA intègre la maison connectée information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 10:47









(CercleFinance.com) - Schneider Electric a annoncé vendredi le lancement de nouvelles fonctionnalités liées à l'IA au sein de son écosystème pour la maison connectée, baptisé 'Wiser Home'.



Le groupe français explique que cette nouvelle application destinée à la gestion de l'énergie vise principalement deux des postes les plus énergivores des foyers, les chauffe-eau et la recharge des véhicules électriques.



Cette technologie, développée en interne, est censée optimiser la facture énergétique des ménages en favorisant une anticipation leur consommation en fonction de leurs habitudes passées.



Au-delà des données concernant les utilisateurs, cet algorithme prédictif tient compte des conditions météo, de l'évolution des tarifs de l'électricité, des contrats en cours et des capacités du solaire.



Car Schneider souligne que des essais en laboratoire ont montré que sa solution d'IA était encore plus efficace chez les foyers équipés de panneaux solaires, avec une économie annuelle estimée entre 400 et 500 euros, contre seulement 100 à 150 euros chez les ménages classiques.





