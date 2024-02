Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider Electric: hausse de 15% du résultat net en 2023 information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Schneider Electric publie au titre de l'année écoulée un résultat net (part du groupe) en hausse de 15% à quatre milliards d'euros avec un EBITA ajusté de 6,41 milliards, soit une marge de 17,9%, en croissance organique de 180 points de base.



A 35,9 milliards d'euros, le chiffre d'affaires 2023 du groupe a augmenté de 5,1% en données publiées et s'est inscrit en croissance de 12,7% en organique (dont +14% pour la gestion de l'énergie et +7% pour les automatismes industriels).



Un dividende de 3,50 euros par action, en hausse de 11%, sera proposé pour 2023. Pour 2024, Schneider Electric prévoit une croissance organique du CA entre +6 et +8% et une hausse organique de la marge d'EBITA ajusté entre +40 et +60 points de base.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +2.99%