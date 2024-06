Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider Electric: émission et rachat d'OCEANEs information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce le lancement d'une émission d'OCEANEs à échéance 2031, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, dont le produit net sera affecté au financement du rachat des OCEANEs à échéance 2026 émises en novembre 2020.



Le rachat des OCEANEs 2026 sera effectué dans le cadre d'une offre de rachat concomitante par l'intermédiaire d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé qui pourra être suivie par un remboursement anticipé.



Le règlement-livraison du rachat est prévu le 1er juillet, sous réserve du droit de Schneider à ne pas procéder à ces opérations si les marques d'intérêt recueillies auprès des porteurs d'OCEANEs 2026 représentent moins de 60% du montant en principal en circulation.





