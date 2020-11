Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric : émission d'océanes à échéance 2026 Cercle Finance • 17/11/2020 à 09:23









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce le lancement de sa première émission d'obligations durables de type OCEANE à échéance 2026, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal d'environ 650 millions d'euros. Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe industriel. Les modalités définitives des obligations seront annoncées plus tard dans la journée et le règlement-livraison des obligations est prévu le 24 novembre. À moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les obligations seront remboursées au pair le 15 juin 2026 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +0.68%