Schneider Electric : élargit sa gamme de solutions Wiser

(CercleFinance.com) - Le groupe Schneider Electric dévoile ce mercredi son projet 'Sustainable Home of the Future' (Maison responsable du futur), et élargit à cette occasion sa gamme de solutions Wiser pour la maison connectée.

'Les nouveaux produits Power Tag, Acti9 Active et le système efficace de contrôle de température pièce par pièce s'installent aisément et à moindre coût dans les maisons existantes, et ils sont pilotés à l'aide de l'application Wiser - ce qui représente un grand pas en avant sur la voie de l'habitat responsable', explique le groupe.

Selon Schneider Electric, les maisons connectées responsables pourraient ainsi voir le jour au cours des dix prochaines années.