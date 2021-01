Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric : distingué pour son plan de vigilance Cercle Finance • 26/01/2021 à 14:01









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce avoir reçu le 'Prix du meilleur plan de Vigilance 2020', prix lancé en 2018 et portant sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre auprès de leurs filiales et de leurs sous-traitants. La méthodologie développée par A2 Consulting en partenariat avec la Chaire 'Positive Business' de l'Université Paris Nanterre a été adaptée pour tenir compte de l'appropriation par les entreprises des bonnes pratiques repérées dans le cadre des éditions précédentes.

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +1.76%