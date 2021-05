Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric : distingué pour sa supply chain Cercle Finance • 25/05/2021 à 15:58









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce obtenir la quatrième place du classement annuel des meilleures supply chains d'entreprises établi par Gartner, figurant ainsi pour la sixième fois dans ce classement des 25 meilleures supply chains mondiales. 'Cela souligne les efforts constants de l'entreprise pour renforcer et numériser sa chaîne logistique', commente le groupe industriel français, ajoutant que 'cette reconnaissance arrive dans le contexte d'une année exceptionnellement difficile'.

