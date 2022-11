Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric: deux obligations placées avec succès information fournie par Cercle Finance • 04/11/2022 à 10:25









(CercleFinance.com) - Schneider Electric a annoncé jeudi soir avoir placé avec succès deux émissions obligataires pour 1,1 milliard d'euros, un montant qu'il destine à l''acquisition du solde des actions Aveva.



Dans le détail, la première obligation de 500 millions d'euros affiche une maturité de cinq ans pour un rendement de 3,263%, tandis que la seconde, d'un montant de 600 millions, se caractérise par une maturité de dix ans et un rendement de 3,581%.



Les deux obligations ont une option de remboursement dans le cas où le projet d'acquisition ne serait pas finalisé, précise Schneider dans son communiqué.



Pour rappel, le fabricant français de matériel électrique avait déposé au mois de septembre une offre visant à racheter les minoritaires de sa filiale britannique de logiciels Aveva, soit les 41% du capital qu'il ne détenait pas encore.



L'opération - qui fait ressortir une valeur d'entreprise de 10,1 milliards de livres sterling - devrait lui coûter quelque 3,9 milliards de livres, soit 4,5 milliards d'euros.



Les actionnaires d'Aveva doivent se prononcer sur l'opération le 17 novembre.





