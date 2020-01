Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric : deux distinctions développement durable Cercle Finance • 22/01/2020 à 15:55









(CercleFinance.com) - A l'occasion du Forum Economique Mondial à Davos, le groupe industriel Schneider Electric annonce avoir été distingué dans deux classements différents pour son engagement en faveur du développement durable. Il a ainsi été reconnu comme l'une des 100 entreprises les plus durables du monde (sur plus de 7500 évaluées) par le magazine Corporate Knights pour la septième année consécutive, pointant à la 29ème place, et à la première dans sa catégorie. Schneider Electric figure également, parmi 179 autres groupes et pour la neuvième année consécutive, dans la liste A du CDP (Carbon Disclosure Project), organisme international de référence en matière de changement climatique.

