Schneider Electric: des résultats accrus en 2022 information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 08:00

(CercleFinance.com) - Schneider Electric publie pour l'année dernière un résultat net ajusté de quatre milliards d'euros, en hausse de 16%, ainsi qu'un EBITA ajusté de six milliards, en croissance organique de 14%, soit une marge de 17,6%, en croissance organique de 40 points de base (bp).



Son chiffre d'affaires s'est accru de 18% en données publiées à 34 milliards d'euros en 2022, dont une croissance organique de 12% à laquelle ont participé de façon équilibrée ses deux divisions gestion de l'énergie (+13%) et automatismes industriels (+10%).



Fort d'un programme de cessions achevé pour un total de 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires et de la réalisation d'un milliard d'économies structurelles (2020-22), Schneider proposera un dividende progressif de 3,15 euros par action, en hausse de 9%.



Pour 2023, il vise une croissance organique de l'EBITA ajusté entre +12 et +16%, basée sur une croissance organique du chiffre d'affaires entre +9 et +11% et une hausse organique de la marge d'EBITA ajusté entre +50 et +80 pb.