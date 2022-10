Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric: des nouveautés au salon NECA d'Austin information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 12:06









(CercleFinance.com) - Schneider Electric a dévoilé lundi un certain nombre de nouveautés à l'occasion du salon National Electrical Contractors Association (NECA), qui se tient actuellement à Austin (Texas).



Le groupe français a notamment présenté une version moins gourmande en énergie et plus durable de sa technologie de limitation des arcs électriques ArcBlok 2500 destinée à la sécurité des ouvriers en électricité et des équipements.



Schneider a également levé le voile sur une nouvelle version plus 'flexible' de son disjoncteur électrique FlexSeT ainsi que sur un module I-Line permettant une personnalisation de ses tableaux électriques.



Sa gamme d'interrupteurs de sécurité VisiPacT a elle aussi été remise au goût du jour en intégrant notamment une fonctionnalité réduisant le risque de contact accidentel avec des composants sous tension.





