Schneider Electric : démission d'une administratrice Cercle Finance • 28/11/2019 à 16:04









(CercleFinance.com) - Le groupe Schneider Electric annonce ce jour que Carolina Dybeck Happe, élue au conseil d'administration de la société depuis avril 2019, a accepté de nouvelles fonctions professionnelles incompatibles avec la poursuite de son mandat. Celle-ci a donc remis sa démission du conseil d'administration de Schneider Electric le 25 novembre, avec effet immédiat. 'Sur la recommandation de son comité de gouvernance et des rémunérations, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 23 avril 2020 la nomination au poste d'administrateur indépendant de Madame Jill Lee', indique le groupe.

Valeurs associées SCHNEIDER EL Euronext Paris -0.09%