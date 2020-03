Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric : début de l'OPA sur RIB Software Cercle Finance • 20/03/2020 à 13:22









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce publier le document d'offre relatif à son offre publique d'achat volontaire de la totalité des actions en circulation de RIB Software, après avoir obtenu l'approbation de l'autorité de supervision des marchés financiers allemande. À partir de ce vendredi, les actionnaires de RIB peuvent ainsi présenter leurs actions au cours de 29 euros par action, soit une prime de 40,6% par rapport au cours de clôture du 12 février. La période d'acceptation prendra fin à minuit (CET) le 22 avril. L'OPA est soumise à la réalisation d'un seuil d'acceptation minimal de 50% plus une action et à des approbations réglementaires. Sous réserve de ces conditions, la transaction devrait être finalisée vers la fin du deuxième trimestre 2020.

