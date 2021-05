Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric : dans le vert, après une analyse positive Cercle Finance • 14/05/2021 à 15:29









(CercleFinance.com) - Schneider Electric gagne près de 2% à Paris, porté par une analyse positive de Goldman Sachs qui a conservé son conseil de 'vente' sur le titre tout en relevant son objectif de cours de 104 à 114 euros sur le titre. L'analyste souligne que la société a publié des chiffres de ventes trimestriels supérieurs au consensus et a relevé ses objectifs annuels. Par conséquent, Goldman Sachs relève ses estimations d'EBITA ajusté pour 2021/2022/2023 de respectivement 7%/9%/10%, par rapport au 1er trimestre 2021.

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +2.05%