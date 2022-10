Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric: croissance de 12% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 08:55









(CercleFinance.com) - Schneider Electric affiche un chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2022, en croissance organique de 12%, avec des progressions similaires pour ses deux branches gestion de l'énergie et automatismes industriels.



Il met en avant une progression à deux chiffres des leviers de croissance additionnelle à long terme, dont une croissance organique supérieure à 20% dans le développement durable, ainsi qu'une poursuite de l'assouplissement des tensions sur la chaîne logistique.



Schneider Electric confirme ses objectifs 2022 d'une croissance organique de l'EBITA ajusté comprise entre +11 et +15%, qui résulterait d'une croissance organique du chiffre d'affaires entre +9 et +11% combinée à une amélioration de la marge à entre 17,7 et 18%.





