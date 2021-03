Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric : création d'une coentreprise avec Suez Cercle Finance • 25/03/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - Suez et Schneider Electric annoncent la création d'une coentreprise spécialisée dans le 'digital water', pour développer et commercialiser une offre commune de solutions digitales innovantes pour la gestion du cycle de l'eau. Cette joint-venture accompagnera les opérateurs municipaux de l'eau et les industriels dans leur transformation digitale, avec des solutions logicielles pour la planification, l'exploitation, la maintenance et l'optimisation des infrastructures de traitement de l'eau. Elle s'appuiera sur Aquadvanced, suite logicielle temps réel de Suez qui répond à l'ensemble des enjeux du cycle de l'eau, et EcoStruxure pour les systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées de Schneider pour une supervision en temps réel de données.

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +0.24%