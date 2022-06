Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric: coopération avec Hitachi Energy information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 14:25









(CercleFinance.com) - Schneider Electric et Hitachi Energy ont annoncé jeudi un accord de collaboration visant à accélérer les projets de transition énergétique de leurs clients via le déploiement de technologies d'électricité verte.



Aux termes de cet accord non-exclusif, Hitachi aura accès au portefeuille de produits de moyenne tension de Schneider Electric tandis que le groupe français pourra s'appuyer sur l'appareillage haute tension du conglomérat japonais.



Cette collaboration doit se baser sur l'expérience des deux groupes en matière de livraison de projets pour les énergies renouvelables, les centres de données, l'exploitation minière et d'autres secteurs industriels.





