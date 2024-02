Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider Electric: convention partenariale avec Linksium information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 15:13









(CercleFinance.com) - Schneider Electric a annoncé hier la signature d'une convention partenariale avec Linksium dans le but ' d'accélérer le développement d'innovations au service de la transition énergétique et du digital '.



Grâce à des investissements dans 220 projets de transfert et un portefeuille de 84 startups, Linksium couvre de nombreux domaines technologiques.



Concrètement, ce partenariat entre les deux entités doit permettre des échanges d'expertises métier ou marché et des partages de portefeuilles de nouvelles technologies valorisées par Linksium, des mises en relation et des opportunités de tout ordre.



' Nous sommes fermement convaincus que pour progresser à la vitesse nécessaire et libérer la créativité, il est indispensable de faire des partenariats tel que celui avec Linksium', a convenu Daniel Gheno, Senior Vice-Président de l'Innovation et des Technologies de Schneider Electric.







