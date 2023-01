Schneider Electric : Bernstein passe de Sous Performance à Superformance

(AOF) - Bernstein a relevé son conseil sur Schneider Electric à Surperformance contre Sous performance, tout en portant son objectif de cours de 110 à 149 euros. Après une année 2022 difficile (guerre en Ukraine, renchérissement de l'énergie, inflation, remontée des taux d'intérêt, menaces d'une récession...), le broker considère que le secteur se trouve habituellement à l'abri des phases de ralentissement économique, la demande des clients pour les procédés d'amélioration de leur efficacité ayant tendance à augmenter en période de crise.

Points clés

- Numéro un mondial des équipements pour la transformation numérique de la gestion de l’énergie et de l’autonomisation des bâtiments, des infrastructures et de l’industrie ;

- Chiffre d'affaires de 29 Mds€, réparti entre les produits (59 % des ventes), les systèmes (23 %) et les logiciels & services (18 %) ;

- Pénétration des « nouvelles économies » qui pèsent 53 % du chiffre d’affaires dont 31 % pour l’Asie-Pacifique, devant l’Amérique du nord (28 %) et l’Europe de l’ouest (25 %) ;

- Modèle d'affaires de réponse aux besoins de 4 marchés – construction, data centers, infrastructures et industries- par des offres de services numériques combinant énergie, automatismes, et sécurisation de l'éco-système par le cloud, et par une gestion complète des cycles de vie et la migration de la gestion de site par site vers une entreprise intégrée ;

- Capital éclaté (2,53 % et 4,77 % des droits de vote pour la Caisse des dépôts), Jean-Pascal Tricoire étant président-directeur général du conseil d'administration de 15 membres ;

- Situation financière saine avec une dette nette de 9,2 Md€ à fin juin 2022.

Enjeux

- Stratégie “ Life is on “ :

- productions en 4 hubs, Europe, Etats-Unis, Chine et, depuis 2021, l’Inde,

- renforcement de la digitalisation, du design à la production puis la maintenance et montée des ventes en ligne

- objectifs 2022-2024 : hausse annuelle du chiffre d’affaires entre 5 et 8 %, autofinancement libre de 4 Mds€ et montée à 17 % de la marge opérationnelle dès 2022 ;

- Stratégie d'innovation appuyée sur la méthodologie Design Thinking & Lean Start Up et soutenue par des efforts de R&D à 5,3 % des revenus et un portefeuille de 19 000 brevets ;

- digitalisation totale de la chaîne logistique et migration de la gestion de site par site vers une entreprise intégrée ,

- plateforme EcoStruxure pour les produits connectés,

- partenariats stratégiques, avec Planon (gestion des données et analyse des bâtiments), Carlyle (joint-venture AlphaStruxure d'infrastructures intelligentes),

- soutien aux start-up (200) avec le fonds SE Ventures et des incubateurs,

- Stratégie environnementale Impact 2021-2025 visant zéro émission nette de CO2 en 2030 :

- climat : 8/10èmes du chiffre d’affaires provenant de revenus à impact positif pour l’environnement, accompagnement des clients pour éviter 800 Mt d’émissions de CO2 et de 1 000 fournisseurs pour réduire de ½ leurs émissions de CO2,

- ressources : 50 % de matières 1ères durables et 100 % des emballages recyclés ;

- Remodelage du portefeuille - cessions de 1,5 à 2 Mds€ entre 2021 et 2022 et croissance externe dans l’offre logicielle, accélérée à l’automne par l’offre d’achat sur le britannique AVEVA ;

- Capacité à accroître les prix et la productivité industrielle (1 Md€ sur la période 2020-22) pour compenser l’inflation ;

- Ambitions fortes dans les services dont la croissance sera double de celle du groupe.

Défis

- Pénuries de composants électroniques pour les automatismes industriels : multiplication des centres de stocks d’approvisionnements stratégiques ;

- Inflation des entrants et transports : hausse des prix de vente et de la productivité industrielle ;

- Résultat de l’offre ferme d’achat sur AVEVA ;

- Après un bond de 18,4 % des revenus à fin septembre, confirmation de l’objectif 2022 : ventes en hausse de 7 à 9 %, autofinancement libre de + 3 Md€ et bénéfice opérationnel de + 11 à 15 % ;

- Poursuite du programme de rachat d'actions de 1,5 à 2 Mds.

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Une autonomie allemande pas si simple

La Chine est depuis six ans le premier partenaire économique de l'Allemagne. Or, Outre-Rhin, les entreprises sont appelées à réduire leur forte dépendance envers le géant asiatique du fait d'une montée en puissance des tensions géopolitiques avec le pays. Dans ce contexte, la puissante VDMA pointe l'importance du marché chinois et le danger que représenterait un arrêt trop brutal des liens avec la Chine. Le pays constitue, en effet, le second marché d'exportation et la première destination des investissements pour l'ingénierie mécanique et industrielle allemande. La fédération reconnaît néanmoins la nécessité de diversifier les partenaires commerciaux de l'économie allemande.