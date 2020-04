Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric-Baisse de 7,6% du CA au T1, impact "significatif" au T2 Reuters • 23/04/2020 à 07:30









PARIS, 23 avril (Reuters) - Le groupe d'automatismes industriels et de gestion de l'énergie Schneider Electric SCHN.PA a fait état jeudi d'une baisse de 7,6% de son chiffre d'affaires au premier trimestre en raison de la crise du coronavirus et prévenu d'un impact encore "significatif" au deuxième trimestre. Les revenus du groupe se sont élevés à 5,83 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en baisse de 6,4% en données organiques. "Considérant aujourd'hui que des mesures de confinement partiel ou total ont été mises en place dans une grande partie du monde, le groupe prévoit un impact significatif au deuxième trimestre 2020, et au premier semestre 2020", indique-t-il. "Le groupe souhaite à ce stade s'abstenir de toute hypothèse quant à la forme et au calendrier de la reprise au second semestre 2020 ou au-delà", poursuit-il. Fin mars, Schneider avait déjà abandonné ses prévisions financières pour l'année 2020. Le groupe a précisé jeudi disposer des liquidités suffisantes pour lui permettre de mener à bien ses activités et rembourser ses dettes, tout en versant le dividende et en finançant les acquisitions déjà annoncées. (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées SCHNEIDER ELEC. Euronext Paris 0.00%