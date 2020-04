Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric : assemblée générale à huis clos Cercle Finance • 02/04/2020 à 08:53









(CercleFinance.com) - Compte tenu de l'évolution rapide et incertaine de la pandémie de coronavirus, Schneider Electric a décidé, à titre exceptionnel, de tenir l'assemblée générale à huis clos hors la présence physique des actionnaires, assemblée qui se tiendra le 23 avril. Pendant l'assemblée générale, il ne sera pas possible de poser des questions ni de proposer des résolutions nouvelles. Les actionnaires sont invités dès à présent à exercer leurs droits d'actionnaire par Internet ou voie postale.

Valeurs associées SCHNEIDER EL Euronext Paris -0.35%