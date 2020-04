Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric : annulation d'une augmentation de capital Cercle Finance • 20/04/2020 à 16:00









(CercleFinance.com) - Le groupe Schneider Electric annonce ce lundi que son Conseil d'administration a décidé d'annuler son augmentation de capital réservée aux salariés. Entrant dans le cadre de ses plans d'épargne salariale, le principe de cette opération avait été annoncé le 24 février.

Valeurs associées SCHNEIDER ELEC. Euronext Paris +0.39%