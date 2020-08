Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric : acquisition de ProLeiT finalisée Cercle Finance • 04/08/2020 à 08:42









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce avoir finalisé l'acquisition de ProLeiT, annoncée le 23 avril, acquisition qui vient enrichir son offre sur le segment des produits de grande consommation, notamment pour les produits agroalimentaires, la chimie et les sciences de la vie. ProLeiT, dont le siège social est situé en Allemagne, a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros en 2019. Son offre de contrôle de processus d'automatismes industriels sera intégrée à EcoStruxure Plant de Schneider Electric.

Valeurs associées SCHNEIDER ELEC. Euronext Paris -1.33%