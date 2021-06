Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric : acquisition d'ETAP finalisée Cercle Finance • 28/06/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce avoir finalisé avec succès la transaction d'achat d'une participation majoritaire dans Automation Technology (ETAP), société qui sera consolidée dans l'activité gestion de l'énergie du groupe. Pour rappel, cette acquisition fait partie des investissements stratégiques annoncés le 16 novembre dernier par Schneider Electric pour renforcer son offre de logiciels en gestion de l'énergie, au côté d'un investissement minoritaire dans Planon Beheer.

